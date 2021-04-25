Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів про можливе нагородження новоспеченого чемпіона вже у цьому турі.

"Є така ініціатива, що якщо Динамо здобуде перемогу – клуб отримає нагороди. Після матчу про це дізнаємося, і в президентській ложі відбудеться вручення медалей і самого кубка.

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Від УАФ буде перший віце-президент Олег Протасов і я. За регламентом призначено по 50 нагород для призерів чемпіонату.

Ми знаємо, що Динамо веде певну підготовку до цього дійства – монтують сцену, а після матчу очікується феєрверк", – сказав Дикий у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок проти Інгульця підопічні Мірчі Луческу проведуть вже сьогодні, 25 квітня. Початок зустрічі о 17:00.

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