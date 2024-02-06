Игроки и персонал Динамо могут не волноваться о мобилизации.

Киевский клуб обновил свой статус предприятия, которое является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Соответствующий приказ опубликован 5 февраля на официальном сайте Министерства молодежи и спорта. Впервые Динамо получило такой статус 20 мая прошлого года, а сейчас приказ был продлен. Он предусматривает защиту военнообязанных работников клуба от мобилизации.

Напомним, кроме Динамо, статус критически важного предприятия в УПЛ имеют еще Шахтер и Оболонь. Некоторые клубы также хотят пойти этим путем, а некоторые принципиально отказываются от привилегий.

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