Гравці та персонал Динамо можуть не хвилюватися щодо мобілізації.

Київський клуб оновив свій статус підприємства, яке є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Динамо та Шахтар визнали критично важливими об'єктами – які клуби УПЛ мають бронь від мобілізації

Відповідний наказ опублікований 5 лютого на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту. Вперше Динамо отримало такий статус 20 травня минулого року, а зараз наказ був продовжений. Він передбачає захист військовозобов’язаних працівників клубу від мобілізації.

Нагадаємо, крім Динамо, статус критично важливого підприємства в УПЛ мають ще Шахтар і Оболонь. Деякі клуби також хочуть піти цим шляхом, а деякі принципово відмовляються від привілеїв.

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