Даллас обратился в Динамо с запросом о трансфере Де Пены, утверждает журналист Сезар Луис Мерло в своем Twitter. Источник пока не сообщает никаких подробностей предложения.

Де Пена летом может перебраться в Бока Хуниорс

Ранее к Карлосу уже был интерес из Америки – на него претендовал Сан-Хосе. Также вингера "бело-синих" сватают в Бока Хуниорс, английские и португальские коллективы.

Контракт 28-летнего футболиста с Динамо действует до конца 2021 года, поэтому летом встанет вопрос о будущем уругвайца. В текущем сезоне Карлос Де Пена провел за киевлян 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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