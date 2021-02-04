Схоже, уругвайський легіонер Карлос Де Пена знову потрапив на радари американського клубу.

Даллас звернувся у Динамо із запитом щодо трансферу Де Пени, стверджує журналіст Сезар Луїс Мерло у своєму Twitter. Джерело наразі не повідомляє жодних подробиць пропозиції.

Де Пена влітку може перебратись у Бока Хуніорс

Раніше до Карлоса вже був інтерес із Америки – на нього претендував Сан-Хосе. Також вінгера "біло-синіх" сватають у Бока Хуніорс, англійські та португальські колективи.

Контракт 28-річного футболіста з Динамо діє до кінця 2021 року, тож влітку постане питання про майбутнє уругвайця. У поточному сезоні Карлос Де Пена провів за киян 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

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