Де Пена летом может перебраться в Бока Хуниорс
На уругвайского легионера Динамо Карлоса Де Пену появился очередной серьезный претендент.
Хавбек "бело-синих" попал на радары Бока Хуниорс, сообщает ATR Deportes. Потенциальный переход уже якобы одобрен главным тренером Мигелем Руссо.
Де Пена заинтересовал португальские клубы
В частности, наставник аргентинцев, который является соотечественником Де Пены, готов побороться за полузащитника летом 2021-го. Заметим, что контракт Карлоса завершается в декабре этого года.
В текущем сезоне уругваец провел за Динамо 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.
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