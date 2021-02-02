Хавбек "бело-синих" попал на радары Бока Хуниорс, сообщает ATR Deportes. Потенциальный переход уже якобы одобрен главным тренером Мигелем Руссо.

Де Пена заинтересовал португальские клубы

В частности, наставник аргентинцев, который является соотечественником Де Пены, готов побороться за полузащитника летом 2021-го. Заметим, что контракт Карлоса завершается в декабре этого года.

В текущем сезоне уругваец провел за Динамо 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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