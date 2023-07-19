Динамо снова должно думать, что делать с Жерсоном Родригесом.

Киевский клуб получил официальное предложение от Сивасспора по поводу 28-летнего люксембуржца, утверждает журналист Эртон Сузгун.

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Переговоры складываются хорошо, но источник не дает никаких подробностей об условиях. Для Динамо это фактически последний шанс заработать хоть что-нибудь на Жерсоне. Контракт нападающего завершается через год, хотя он и сейчас имеет право самостоятельно приостанавливать соглашение с "бело-синими" благодаря правилам ФИФА.

Напомним, летом 2019-го Динамо заплатило Джубило Ивата за Родригеса 2 млн евро. Яркий легионер запомнился в Киеве регулярными скандалами и бурной ночной жизнью, а последние 2 года бродит по арендам (Труа, Эюпспор, Аль-Вехда).

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