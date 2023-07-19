Динамо знову повинно думати, що робити з Жерсоном Родрігесом.

Київський клуб отримав офіційну пропозицію від Сівасспора щодо 28-річного люксембуржця, стверджує журналіст Ертан Сузгун.

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Переговори складаються добре, але джерело не надає жодних подробиць щодо умов. Для Динамо це фактично останній шанс заробити бодай щось на Жерсоні. Контракт нападника завершується за рік, хоча він і зараз має право самостійно призупиняти угоду з "біло-синіми" завдяки правилам ФІФА.

Нагадаємо, влітку 2019-го Динамо заплатило Джубіло Івата за Родрігеса 2 млн євро. Колоритний легіонер запам'ятався у Києві регулярними скандалами і бурхливим нічним життям, а останні 2 роки вештається орендами (Труа, Еюпспор, Аль-Вехда).

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