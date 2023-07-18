Джастин Лонвейк попал на радары скаутов бельгийского Брюгге, в составе которого выступает Роман Яремчук

Легионер Динамо Джастин Лонвейк, не желающий возвращаться в расположение "бело-синих" из-за войны в Украине, может сменить клубную прописку. Об этом пишет издание Walfoot.

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Полузащитник попал в область интересов бельгийского Брюгге, за который выступает украинский форвард Роман Яремчук.

По информации издания, клуб пристально наблюдает за ситуацией вокруг футболиста – в его услугах также заинтересован Андерлехт.

Напомним, в сентябре прошлого года Динамо заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Хавбек стал достаточно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист.