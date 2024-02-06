"Максим Брагару ездил в расположение Динамо, где хотели посмотреть и понять, какая у него травма. Мы предоставили такое право – этим и объясняется тот факт, что он долго не играет. Вот, собственно, и все, что было динамовцам интересно. Относительно состояния здоровья игрока в медицинском штабе столичного клуба, видимо, сделают определенные выводы, дадут какие-то рекомендации.

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Больше ни на что в Динамо сейчас не могут претендовать, поэтому тема Брагару не актуальна. Он должен вскоре вернуться в Черноморец? Да. Он должен быть с нашей командой, вместе с ней будет готовиться к весенней части чемпионата. До завершения этого сезона Брагару будет играть в Черноморце", – поделился Мисюра в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что Брагару недавно подписал с Динамо предварительный контракт, который вступит в силу летом. Официально киевляне еще не подтвердили переход игрока. По информации СМИ, Динамо ведет переговоры с Черноморцем – не исключено, что одесситы получат определенную компенсацию.

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