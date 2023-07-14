Динамо продолжает подготовку к новому сезону в Австрии. Киевляне уже успели провести четыре матча на сборах: в секретных спаррингах подопечные Мирчи Луческу разгромили бухарестское Динамо, Триглав и вторую команду Вольфсберга, а накануне разошлись миром с Янг Бойзом (3:3).

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По сообщению Telegram-канала Динамо Киев Inside, "бело-синие" получили еще двух соперников. Согласно договоренностям киевляне померяются силами с берлинским Унионом и Ганзой из Ростока.

Напомним, Унион по итогам прошлого чемпионата занял в Бундеслиге четвертую строчку и будет выступать в Лиге чемпионов. Ганза – экс-клуб Даниила Сикана, за который он выступал на правах аренды, – будет бороться за попадание в элиту немецкого футбола.

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