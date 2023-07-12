"Посмотрите его статистику, сколько он пробегает. Он еще может два-три года спокойно играть. Я думаю, еще рано говорить о спортивном директоре.

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Вижу ли я Ярмоленко в этой роли? Не знаю, посмотрим. Пока не поработаю с ним – не скажу. У него есть задатки. Он любит контроль, организацию. Все будет хорошо", - сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока он получит в Динамо должность спортивного директора.

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