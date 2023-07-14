Динамо отримало ще двох спаринг-партнерів – учасник Ліги чемпіонів від Бундесліги і екс-клуб Сікана
Київський клуб позмагається з іменитими суперниками з Німеччини.
Динамо продовжує підготовку до нового сезону в Австрії. Кияни вже встигли провести чотири матчі на зборах: у секретних спарингах підопічні Мірчі Луческу розгромили бухарестське Динамо, Триглав і другу команду Вольфсберга, а напередодні розійшлись миром з Янг Бойзом (3:3).
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За повідомленням Telegram-каналу Динамо Київ Inside, "біло-сині" отримали ще двох суперників. Згідно з домовленостями кияни поміряються силами з берлінським Уніоном та Ганзою з Ростока.
Нагадаємо, Уніон за підсумками минулого чемпіонату посів у Бундеслізі четверту сходинку і виступатиме у Лізі чемпіонів. Ганза – екс-клуб Данила Сікана, за який він виступав на правах оренди, – боротиметься за потрапляння в еліту німецького футболу.
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