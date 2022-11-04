Накануне Динамо в последнем туре группового этапа Лиги Европы проиграло Ференбахче (0:2) и, заняв последнюю строчку турнирной таблицы группы В, вылетело из еврокубков. "Бело-синие" решили сменить нефартовый стадион и готовиться к матчу УПЛ в другом месте.

Что происходит в Динамо – причины фиаско, атмосфера в команде, сроки отставки Луческу и почему не все так однозначно

По сообщению официального сайта Динамо, подопечные Мирчи Луческу в пятницу, 4 ноября, покинули польский Краков и отправились в столицу Молдовы – Кишенев. Здесь у команды состоялась вечерняя тренировка на стадионе Зимбру, а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с Фенербахче. В субботу, 5 ноября, киевляне отправятся в Одессу.

Напомним, поединок 11-го тура УПЛ с Черноморцем состоится в воскресенье, 6 ноября, на стадионе Черноморец. Начало встречи в 15:00.

Динамо обошли в историческом антирейтинге, Симеоне – дно: лузеры и неожиданности группового этапа Лиги чемпионов