Напередодні Динамо в останньому турі групового етапу Ліги Європи програло Ференбахче (0:2) і, посівши останню сходинку турнірної таблиці групи В, вилетіло з єврокубків. "Біло-сині" вирішили змінити нефартовий стадіон і готуватися до матчу УПЛ в іншому місці.

Що відбувається в Динамо – причини фіаско, атмосфера в команді, терміни відставки Луческу і чому не все так однозначно

За повідомленням офіційного сайту Динамо, підопічні Мірчі Луческу у п'ятницю, 4 листопада, покинули польський Краків і вирушили до столиці Молдови – Кишенева. Тут у команди відбулось вечірнє тренування на стадіоні Зімбру, а також відновлювальні заходи для тих гравців, які брали участь у поєдинку з Фенербахче. У суботу, 5 листопада, кияни вирушать до Одеси.

Нагадаємо, поєдинок 11-го туру УПЛ з Чорноморцем відбудеться у неділю, 6 листопада, на стадіоні Чорноморець. Початок зустрічі о 15:00.

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