Об уходе с должности координатора академии Динамо Самсо сообщил лично, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в Инстаграм.

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"Спасибо, что позволили мне стать частью мира Динамо. Вперед, за новыми впечатлениями!" – написал аргентинец.

Добавим, что Гильермо работал в Киеве с лета 2019-го. Вместе с испанцем Рамоном Катала он координировал работу тренеров юношеских команд Динамо. Кроме того, двое сыновей Самсо также занимались в системе киевлян.

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