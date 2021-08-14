Динамо покинул координатор клубной академии
10:45 - Читати українською
Аргентинский специалист Гильермо Самсо прекратил сотрудничество с киевским Динамо.
Об уходе с должности координатора академии Динамо Самсо сообщил лично, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в Инстаграм.
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"Спасибо, что позволили мне стать частью мира Динамо. Вперед, за новыми впечатлениями!" – написал аргентинец.
Добавим, что Гильермо работал в Киеве с лета 2019-го. Вместе с испанцем Рамоном Катала он координировал работу тренеров юношеских команд Динамо. Кроме того, двое сыновей Самсо также занимались в системе киевлян.
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