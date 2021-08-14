Динамо покинув координатор клубної академії
10:45 - Читать на русском
Аргентинський фахівець Гільєрмо Самсо припинив співпрацю з київським Динамо.
Про відхід з посади координатора академії Динамо Самсо повідомив особисто, опублікувавши відповідне повідомлення на своїй сторінці в Інстаграм.
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"Дякую, що дозволили мені стати частиною світу Динамо. Уперед, за новими враженнями!" – написав аргентинець.
Додамо, що Гільєрмо працював у Києві від літа 2019-го. Разом із іспанцем Рамоном Катала він координував роботу тренерів юнацьких команд Динамо. Окрім того, двоє синів Самсо також займалися у системі киян.
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