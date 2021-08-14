Про відхід з посади координатора академії Динамо Самсо повідомив особисто, опублікувавши відповідне повідомлення на своїй сторінці в Інстаграм.

Мілевський зустрівся з екс-тренерами Динамо в київському пабі

"Дякую, що дозволили мені стати частиною світу Динамо. Уперед, за новими враженнями!" – написав аргентинець.

Додамо, що Гільєрмо працював у Києві від літа 2019-го. Разом із іспанцем Рамоном Катала він координував роботу тренерів юнацьких команд Динамо. Окрім того, двоє синів Самсо також займалися у системі киян.

"Намагаюсь зрозуміти філософію Лобановського": чим у Динамо займається Гільєрмо Самсо і хто він такий?