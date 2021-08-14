Встреча бывших динамовцев состоялась в одном из пабов Киева. "Динамчики разных поколений". Скоро на канале Миля", – написал Артем в Instagram.

Шацких выделил трех лучших нападающих Динамо, с которыми успел поработать в клубе – не обошлось без неожиданности

Напомним, после ухода из Миная 36-летний нападающий находится в статусе свободного агента, но о завершении футбольной карьеры официально не объявлял. Очевидно, Милевский решил сосредоточиться на своем Youtube-проекте, ведь еще раньше признался, что зарабатывает там больше, чем в том же Минае.

Что касается Хацкевича и Шацких, то после отставки из Динамо в августе 2019-го оба работали в российском Роторе. Сейчас знаменитые экс-игроки и тренеры "бело-синих" находятся без работы.

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