Ассистент Мирчи Луческу Эмилиан Карас остался доволен игрой футболистов Динамо в спарринге с БАТЭ (5:2), который стал последним для киевлян на сборах в Турции.

Напомним, "бело-синие" на мажорной ноте завершили подготовку к возобновлению сезона. В контрольном матче 8 февраля динамовцы разгромили БАТЭ – 5:2.

"В первом тайме мы показали, наверное, лучшую игру на сборах. Думаю, что нужно стремиться к этой игре, которую ребята продемонстрировали в первом тайме. Во второй половине встречи немного расслабились, вышли другие игроки, которые не поднялись к игровому уровню первого тайма. Наверное, расслаблял и счет, и окончание сбора.

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Но в целом можно отметить много положительных моментов. Оценка работы команды и тренерского штаба – это игра и результат. Он был. К сожалению, во втором тайме наши ошибки и расслабленность позволили сопернику забить два гола и создать несколько моментов у наших ворот. Но по движению в сегодняшней игре было видно, что усталость ушла, ребята хорошо передвигались и чувствовали себя. Было хорошее движение, умный футбол, особенно в первом тайме, и хороший контроль мяча. Кроме того, мы создавали моменты. Было все, что необходимо для доминирования над соперником и победы в матче. Нужно просто научиться играть в такой футбол в течение 90 минут и компенсированного времени.

Оценкой нашей совместной работы будут официальные игры, в которых разыгрываются очки и трофеи. Мы готовимся именно к этому", – цитирует Караса официальный сайт Динамо.

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