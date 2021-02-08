Динамо убедительно разобралось с БАТЭ в последнем спарринге на тренировочном сборе в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – БАТЭ на "Футбол 24".

Товарищеский матч 8 февраля 2021

Динамо – БАТЭ – 5:2

Голы: Цыганков, 6, Де Пена, 20, Копитович, 24 (авт.), Жерсон, 85, Дуэлунд, 88 – Умаров, 79, Сорока, 87

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваев (Кендзера, 46), Забарный (Шабанов, 58), Попов (Сирота, 72), Миколенко (Сидклей, 72) – Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) – Цыганков (Леднев, 62), Буяльский (Дуэлунд, 72), Де Пена (Жерсон, 46) – Беседин (Супряга, 46).

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Динамо на победной ноте завершило сбор в Турции, отгрузив белорусской команде 5 голов. Еще до перерыва БАТЭ пропустил трижды – отличились Цыганков и Де Пена, а еще один гол вице-чемпионы Беларуси забили в свои ворота.

Во втором тайме голов пришлось ждать почти до конца игры, зато их было целых 4. За киевлян забивали Дуэлунд и Жерсон, в составе БАТЭ результативными ударами отметились Умаров и Сорока. 5:2 – уверенная победа команды Мирчи Луческу.