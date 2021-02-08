Асистент Мірчі Луческу Еміліан Карас залишився задоволений грою футболістів Динамо у спарингу з БАТЕ (5:2), який став останнім для киян на зборах у Туреччині.

Нагадаємо, "біло-сині" на мажорній ноті завершили підготовку до відновлення сезону. В контрольному матчі 8 лютого динамівці розгромили БАТЕ – 5:2.

"В першому таймі ми показали, напевно, найкращу гру на зборах. Думаю, що потрібно прагнути до цієї гри, яку хлопці продемонстрували в першому таймі. У другій половині зустрічі трохи розслабилися, вийшли інші гравці, які не піднялися до ігрового рівня першого тайму. Напевно, розслаблював і рахунок, і закінчення зборів.

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Але в цілому можна відзначити багато позитивних моментів. Оцінка роботи команди та тренерського штабу – це гра і результат. Він був. На жаль, у другому таймі наші помилки та розслабленість дозволили супернику забити два голи та створити кілька моментів біля наших воріт. Але за рухом у сьогоднішній грі було видно, що втома відійшла, хлопці добре пересувалися та почувалися. Був хороший рух, розумний футбол, особливо в першому таймі, і хороший контроль м'яча. Окрім того, ми створювали моменти. Було все, що необхідно для домінування над суперником і перемоги в матчі. Потрібно просто навчитися грати в такий футбол протягом 90 хвилин і компенсованого часу.

Оцінкою нашої спільної праці будуть офіційні ігри, в яких розігруються очки та трофеї. Ми готуємося саме до цього", – цитує Караса офіційний сайт Динамо.

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