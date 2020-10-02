Денис Попов, Александр Тымчик и Александр Сирота заключили новые соглашения с Динамо, рассчитаны до 2025 года, сообщает официальный сайт киевлян.

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Все трое являются воспитанниками Динамо. Попов дебютировал за первую команду в апреле 2019 года, провел 23 матча за все время и отметился 2 голами (в том числе решающим в ворота Шахтера в Кубке Украины прошлого сезона).

Сирота сыграл лишь в 7 матчах за киевский клуб, дебютировав в Классическом в конце сезона 2019/20. Тымчик с декабря 2017 выступал за луганскую Зарю и вернулся в Динамо только в текущем сезоне, а также успел дебютировать за сборную Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, где сразу же отметился ассистом.

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