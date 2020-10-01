Новые контракты обоих игроков рассчитаны до 2025 года, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Динамо усилится хавбеком из клуба АПЛ, – СМИ

Шапаренко начинал свой путь в Мариуполе, а к академии Динамо присоединился в 2015-м. За первую команду "бело-синих" дебютировал в 2017-м. Всего провел 80 официальных матчей за Динамо во всех турнирах и забил 12 мячей.

Миколенко находится в системе Динамо с 2012 года. Дебютировал в том же сезоне, что и Шапаренко. В активе защитника 81 матч и 5 голов во всех турнирах.

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