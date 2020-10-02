Денис Попов, Олександр Тимчик та Олександр Сирота уклали нові угоди з Динамо, розраховані до 2025 року, повідомляє офіційний сайт киян.

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Усі троє є вихованцями Динамо. Попов дебютував за першу команду в квітні 2019 року, провів 23 матчі та відзначився 2 голами (у тому числі вирішальним у ворота Шахтаря в Кубку України минулого сезону).

Сирота зіграв лише у 7 матчах за київський клуб, дебютувавши у Класичному наприкінці сезону 2019/20. Тимчик з грудня 2017 року виступав за луганську Зорю та повернувся в Динамо лише у поточному сезоні, а також встиг дебютувати за збірну України в матчі Ліги націй проти Швейцарії, де одразу відзначився асистом.

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