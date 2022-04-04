Как и весь цивилизованный мир, в Динамо шокированы варварскими преступлениями российских извергов в ряде населенных пунктов Киевщины – Ирпени, Гостомеле, Буче, Ворзеле и других.

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"Страшные преступления российской армии в пригородах Киева никогда не будут забыты и прощены. Наказание обязательно найдет палачей – где бы и когда они ни находились. А всем невинно умершим украинцам – вечная память", – говорится в сообщении на официальном сайте Динамо.

Также киевский клуб опубликовал видео, на котором можно увидеть всю трагедию украинцев, замученных российскими террористами.

Напомним, недавно "бело-синие" получили официальное разрешение и уехали за пределы Украины, где проведут ряд товарищеских поединков против известных европейских команд.

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