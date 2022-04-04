Як і весь цивілізований світ, в Динамо шоковані варварськими злочинами російських нелюдів у низці населених пунктів Київщини – Ірпені, Гостомелі, Бучі, Ворзелі та інших.

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"Страшні злочини російської армії у передмістях Києва ніколи не будуть забуті та пробачені. Покарання обов'язково знайде катів – де б і коли вони не знаходились. А всім безневинно полеглим українцям – вічна пам'ять", – йдеться у дописі на офіційному сайті Динамо.

Також київський клуб опублікував відео, на якому можна побачити всю трагедію українців, закатованих російськими терористами.

Нагадаємо, нещодавно "біло-сині" отримали офіційний дозвіл і виїхали за межі України, де проведуть низку товариських поєдинків проти відомих європейських команд.

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