"Сейчас такой момент, что Динамо просто нельзя терять очки, а Шахтеру это можно. Динамо нужно уже отходить от Лиги Европы, где все проиграно и собираться на чемпионат.

Шахтер – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Пусть Динамо хоть один гол забьет Шахтеру, потому что сейчас киевлянам надо поднимать свое психологическое состояние. Думаю, будет ничья. На данный момент Динамо победить не сможет, потому что нет нападающих", – отметил Саленко на YouTube-канале Виктора Леоненко.

Напомним, матч Шахтер – Динамо стартует на Арене Львов в 17:00. Команда Йовичевича набрала 13 очков и занимает второе место в УПЛ. Киевляне после провального старта выиграли три матча чемпионата подряд – у "бело-синих" 9 баллов и 8 позиция турнирной таблицы.

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