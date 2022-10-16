"Зараз такий момент, що Динамо просто не можна втрачати очки, а Шахтарю це можна. Динамо потрібно вже відходити від Ліги Європи, де все програно, та збиратися на чемпіонат.

Шахтар – Динамо: стартові склади і онлайн-трансляція матчу УПЛ

Нехай Динамо хоч один гол заб'є Шахтарю, бо зараз киянам треба піднімати свій психологічний стан. Думаю, буде нічия. Наразі Динамо перемогти не зможе, бо немає нападників", – зазначив Саленко на YouTube-каналі Віктора Леоненка.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо стартує на Арені Львів о 17:00. Команда Йовічевіча набрала 13 очок і посідає друге місце в УПЛ. Кияни після провального старту виграли три матчі чемпіонату поспіль – у "біло-синіх" 9 балів і 8 позиція турнірної таблиці.

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