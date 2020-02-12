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Динамо платит игрокам жалкую зарплату и использует оффшоры – СМИ опубликовало документы киевского клуба

11:53 492 Читати українською
Динамо платит игрокам жалкую зарплату и использует оффшоры – СМИ опубликовало документы киевского клуба
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев

Многие украинцы могут потешить собственное эго – как оказалось, они зарабатывают больше, чем действующие игроки и тренеры киевского Динамо. По крайней мере, если брать во внимание исключительно официальные заработки.

Игроки и тренерский штаб Динамо продолжают получать довольно низкую официальную заработную плату. Об этом широкой общественности стало известно еще в 2018 году, но с тех пор ситуация кардинальным образом не изменилась. Об этом свидетельствует соответствующая ведомость столичного клуба за декабрь 2019 года, которую опубликовала Украинская правда.

Динамо платит игрокам официальную зарплату в размере менее тысячи долларов в месяц, – СМИ

Самая высокая официальная зарплата среди игроков Динамо за декабрь прошлого года составила чуть более 21 тысячи гривен – такую ​​сумму в карман положил капитан команды Сергей Сидорчук. Виктор Цыганков получил около 18 тысяч, примерно такую ​​же сумму заработал и Денис Гармаш, который в январе отправился в аренду в турецкий Ризеспор. Интересно, что ни один легионер "бело-синих" (Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Тамаш Кадар или Фран Соль) не заработал за декабрь более 20 тысяч.

Артем Беседин, который сейчас отстранен от футбола по подозрению в употреблении допинга, получил на карточку около 17 тысяч. А вот игроки молодежной команды официально зарабатывают куда меньше своих коллег – в частности, зарплата Ильи Забарного, который на сборах в Турции сыграл несколько спаррингов за основную команду, составила скромные 4 тысячи гривен. Чемпионы мира-2019 в составе сборной Украины U-20 получают больше – Георгий Цитаишвили и Денис Попов пополнили свой кошелек примерно на 18 тысяч.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко получил примерно 15 тысячи гривен, а вот зарплата президента клуба Игоря Суркиса за декабрь 2019-го составила чуть больше 40 тысяч. Вице-президент Евгений Красников, который ранее хотел покинуть клуб, продолжает работать в Динамо – за декабрь он официально заработал 10 тысяч гривен. К слову, по данным Министерства финансов, средняя заработная плата в Украине в декабре 2019 года составляла примерно 12 тысяч гривен – как видим, в киевском клубе зарабатывают не намного больше. По крайней мере, официально.

Полная зарплатная ведомость Динамо за декабрь 2019 года доступна здесь.

Как утверждает та же Украинская правда, в киевском клубе есть еще и "черная" зарплата, которую выплачивают через две оффшорные компании – Newport Managmet и "Динамо Киев Кипр ЛТД". Размер "черной" зарплаты у ведущих игроков Динамо составляет 50-60 тысяч долларов в месяц. Ранее Гонсалес, который на днях перешел в парагвайскую Олимпию, заявлял, что в Киеве его зарплата составляла 110 тысяч долларов в месяц плюс автомобиль и билеты на самолет.

ГПУ открыла уголовное производство против руководства Динамо из-за неуплаты налогов

В распоряжении источника оказался еще один документ – это Приложение к соглашению о разрыве контракта с сербским защитником Александаром Пантичем, который покинул Динамо летом 2019 года. За досрочное прекращение сотрудничества сербский защитник получил от киевского клуба 800 тысяч евро – это больше, чем официальный зарплатный фонд Динамо за несколько месяцев. Из этой суммы 145 тысяч евро – вознаграждение за июль и август 2019 года, а 444 тысячи – компенсация за прекращение действия соглашения. Выделим последний пункт, который предусматривает возможность выплаты средств дочерней кипрской компанией "Динамо Киев (Кипр) ЛТД".

К слову, официальная заработная плата Пантича в мае 2018 года составляла ориентировочно 18 тысяч гривен. "Вознаграждение", указанной в Приложении к соглашению о разрыве контракта от 31 августа 2019-го, составляет 145 тысяч евро за 2 месяца – более 72 тысяч в месяц, что по курсу НБУ составляло чуть более двух миллионов гривен.

Напомним, ранее появилась информация, что Динамо с помощью оффшорных компаний якобы осуществило 82 трансфера на сумму 324 млн долларов в течение 2011-2017гг. Соответствующие сведения содержатся в книге "Football Leaks-2", авторами которой стали известные журналисты Рафаэль Бушманн и Михаэль Вульцингер. В прошлом году Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Динамо по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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