ГПУ открыла уголовное производство против руководства Динамо из-за неуплаты налогов

Руководителей киевского Динамо снова ждут неприятности – на этот раз их деятельностью заинтересовалась Генеральная прокуратура Украины.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО ФК Динамо Киев, сообщает Dt.ua. Речь идет об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированом 17 сентября 2019 года в Едином реестре досудебных расследований.

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Следователи ГПУ пришли к выводу, что служебные лица ООО ФК Динамо Киев избегали уплаты налогов в особо крупных размерах с помощью банковских счетов оффшорных компаний, куда поступали средства на нужды клуба. Согласно ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее руководство Динамо неоднократно обвиняли в неуплате налогов в бюджет Украины с помощью оффшорных схем финансирования клуба. По предварительным подсчетам, за пять лет Динамо недоплатило в бюджет 445 млн грн., из которых около 183 млн грн. должно было уйти в пенсионный фонд и около 30 млн грн. – в госбюджет в качестве военного сбора.

К слову, летом 2018 года украинские СМИ опубликовали копию зарплатных ведомостей столичного клуба – согласно документу, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тысяч гривен в месяц. При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Дерлис Гонсалес, его реальная зарплата в Динамо достигала 110 тысяч долларов в месяц.

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