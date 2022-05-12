"Наскільки я розумію, Луческу не збирається залишати клуб. Я собі уявляю, що після закінченні цієї сесії національної збірної Динамо знову буде збиратися, якщо будуть дозволяти обставини, і спробує далі домовлятися грати з іншими командами.

Борусія М – Україна: німецький канал відзвітував про мільйони, зібрані під час гри – Динамо та Шахтар можуть позаздрити

Тому що є певні домовленості. Як сказав сам Луческу, він говорив з Гвардіолою, розмовляв з Інтером та Реалом. Тож є команди, які готові у час міжсезоння зіграти благодійні поєдинки. Якщо буде рішення про поновлення чемпіонату, то це буде, як підготовка і водночас благодійні матчі.

Зараз важко щось передбачити, адже кожного дня приймаються різні рішення. Однак в думках Луческу є бажання продовжити все після закінчення матчів національної команди, тобто після 15-го червня. Можливо, дати футболістам трохи часу відпочити і поновити цю сесію благодійних поєдинків. Тим більше, топ-клуби будуть вільними", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Динамо встигло провести шість благодійних поєдинків, завдяки яким зібрало 22 млн гривень допомоги укранцям, постраждалим від війни.

Росія напала на Україну: Петраков зі сльозами на очах, сенсаційний варіант розв'язки з єврокубковою путівкою (LIVE)