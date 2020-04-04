Суркис признался, сколько будет платить игрокам Динамо во время карантина

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, как карантин, вызванный пандемией коронавируса, повлияет на зарплаты в киевском клубе.

"Я с президентами других клубов вопрос зарплат во время карантина не обсуждал. Ибо не понимаю рекомендаций вышестоящих органов. Я не могу сегодня своего футболиста заставить получать за форс-мажора меньшую зарплату, если он не сам не согласится на такое предложение.

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Но я ему и предложить сегодня ничего не могу, потому что я не знаю, как надо действовать. Мы впервые оказались в такой ситуации. Я не могу игрокам говорить, что чемпионат закрыт на длительный период. Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад. Прошло 20 дней, допустим. Говорить, что нужно платить меньше и тому подобное – у них есть контракт. Пока я президент клуба, буду выполнять условия контракта", – заявил Суркис в эфире Цыганик Live.

Напомним, ранее президент Динамо раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола за отсутствие диалога с украинскими клубами.

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