Первый клуб УПЛ пошел на серьезное сокращение зарплат

Игроки Львова отныне будут зарабатывать значительно меньше. Руководство клуба решило сократить зарплаты.

Львов стал первым клубом Премьер-лиги, который сократил выплаты футболистам в связи с карантином. На время вынужденной паузы игроки будут получать только половину зарплаты. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в Twitter.

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По его словам, футболистам не оставалось ничего другого, как согласиться с таким решением руководства. Кроме того, журналист подчеркнул, что другие клубы УПЛ пока не вели переговоров со своими игроками об уменьшении окладов.

Напомним, на вынужденный перерыв Львов ушел на 3 месте Группы 2. Команда Егише Меликяна набрала 21 очко и оторвалась от зоны вылета на 7 пунктов.

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