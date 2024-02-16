Матч Динамо – Петрокуб стартует в 16:00. Прямая видеотрансляция доступна на Youtube-канале киевского клуба. Для подопечных Шовковского этот поединок станет девятым на зимних сборах в Турции. В крайнем матче киевляне разошлись с миром с Динамо Тбилиси. Встреча "бело-синих" с Петрокубом станет первой в истории противостояний этих команд. Клуб из Хинчешти находится на втором месте в чемпионате Молдовы. В трех последних сезонах они становились вице-чемпионами своей страны.

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Стартовый состав Динамо: Нещерет, Гусев, Дячук, Сирота, Дубинчак, Михавко, Шапаренко, Царенко, Бенито, Диалло, Супряга