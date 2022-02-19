Киевское Динамо встречается с ташкентским Пахтакором в спарринге на тренировочном сборе. Онлайн-трансляцию матча смотрите на Футбол 24.

Для "бело-синих" противостояние с чемпионом Узбекистана трех последних сезонов станет предпоследней репетицией перед возобновлением украинской Премьер-лиги. Поединок стартовал в 16:00 по киевскому времени.

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Стоит отметить появление с первых минут Николая Шапаренко, пропустившего старт третьего сбора из-за коронавируса и вернувшегося к тренировкам с командой всего два дня назад.

Прямую трансляцию встречи между Динамо и Пахтакором можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале киевлян и канале Динамо TV.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко – Кендз ёра , Забарный, Сирота, Караваев – Андреевский, Шапаренко, де Пена, Антюх, Витиньо – Кулач.

Пахтакор : Суюнов – Рашидов, Черан, Алибаев, Ларин, Хаджиев, Хамробеков, Эркинов, Собирхуджаев, Алижонов, Тургунбоев.