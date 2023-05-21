"Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки Барселоны Серхи Роберто и Алехандро Бальде записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

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Ни одна победа, ни сотни тысяч проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках - двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне.

Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовски? Вы, как капитан сборной Польши, страны, которая очень помогает Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка", – говорится в заметке на официальной Instagram-странице Шахтера.

Напомним, что игроки Барселоны Серхи Роберто и Алехандро Бальде записали видеообращение к российским болельщикам за "поддержку и энергию". Это уже не первый раз, когда в Европе забывали о кровожадном нападении россиян на Украину – ранее Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаш поздравляли Зенит с чемпионством.

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