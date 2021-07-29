Динамо отпустило своего игрока в Первую лигу
Подолье объявило о подписании сразу трех новичков, среди которых – воспитанник Динамо.
Хмельницкий клуб на своем официальном сайте объявил о подписании Артура Ващишина, Евгения Кучеренко и Дениса Островского.
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Отметим, что Ващишин является воспитанником Динамо и был арендован из киевского клуба. Кучеренко также присоединился на правах аренды и вернется в Колос по окончании сезона 2021/22. Островский же перебрался в Подолье в статусе полноценного игрока команды, подписав соглашение сроком на год.
К слову, хмельницкий клуб поднялся в Первую лигу по итогам прошлого сезона, став победителем группы А во Второй лиге.
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