Хмельницкий клуб на своем официальном сайте объявил о подписании Артура Ващишина, Евгения Кучеренко и Дениса Островского.

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Отметим, что Ващишин является воспитанником Динамо и был арендован из киевского клуба. Кучеренко также присоединился на правах аренды и вернется в Колос по окончании сезона 2021/22. Островский же перебрался в Подолье в статусе полноценного игрока команды, подписав соглашение сроком на год.

К слову, хмельницкий клуб поднялся в Первую лигу по итогам прошлого сезона, став победителем группы А во Второй лиге.

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