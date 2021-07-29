Хмельницький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Артура Ващишина, Євгена Кучеренка та Дениса Островського.

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Відзначимо, що Ващишин є вихованцем Динамо та був орендований з київського клубу. Кучеренко також приєднався на правах оренди та повернеться в Колос по завершенні сезону 2021/22. Островський же перебрався до Поділля у статусі повноцінного гравця команди, підписавши угоду терміном на рік.

До слова, хмельницький клуб піднявся до Першої ліги за підсумками минулого сезону, ставши переможцем групи А у Другій лізі.

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