Черноморец на своем официальном сайте объявил о переходе Кадири на правах аренды.

Динамо представило новую форму на сезон 2021/22 – оригинальный дизайн с новыми цветами

Ганец перебрался в одесский клуб на 1 год, став уже 14 игроком Динамо в составе "моряков". Ранее к Черноморцу присоединились Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевский, Надольский, Исаенко, Ванат и Сухоручко.

К слову, Кадири провел первую половину прошлого сезона в тульском Арсенале, после чего вернулся в Динамо и не попал даже в заявку киевлян на УПЛ.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло