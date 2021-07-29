Динамо официально отпустило Кадири в Черноморец – 14-й игрок "бело-синих" в Одессе
Хавбек Динамо Мохаммед Кадири проведет новый сезон не в составе киевского клуба.
Черноморец на своем официальном сайте объявил о переходе Кадири на правах аренды.
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Ганец перебрался в одесский клуб на 1 год, став уже 14 игроком Динамо в составе "моряков". Ранее к Черноморцу присоединились Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевский, Надольский, Исаенко, Ванат и Сухоручко.
К слову, Кадири провел первую половину прошлого сезона в тульском Арсенале, после чего вернулся в Динамо и не попал даже в заявку киевлян на УПЛ.
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