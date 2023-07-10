Защитник Динамо Томаш Кендзёра продолжит карьеру в греческой Суперлиге. ПАОК передумал и все же сохранил игрока в своем составе.

В сезоне 2023/24 Томаш Кендзёра не будет играть за Динамо. Защитник сборной Польши уже находится в Греции. В ближайшее время будет объявлено о его переходе в ПАОК, сообщил журналист Томаш Влодарчик со ссылкой на Meczyki.

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Греческий клуб, цвета которого защищает Тайсон, а главным тренером является Разван Луческу, снова арендует 29-летнего футболиста. Интересно, что раньше ПАОК отказывался продолжать сотрудничество с Кендзёрой, а сам футболист был ошеломлен поступком российского президента клуба, нарушившего предварительные договоренности.

Недавно "Футбол 24" сообщал, что Динамо ищет новый клуб для Кендзёры из-за его высокой зарплаты (850 тысяч евро в год). Агенты футболиста предлагали своего клиента итальянскому Фрозиноне, а киевляне надеялись пристроить его на Кипр или в Турцию. В итоге, Томаш пошел уже проверенным путем.

Напомним, Кендзёра перебрался в Динамо из Леха в 2017 году. После начала полномасштабной войны вернулся в польский клуб на правах аренды. Вторую половину сезона 2022/23 отыграл в составе ПАОКа (10 матчей, 1 гол). Его контракт с Динамо действует еще год – соответственно, если Томаш не подпишет новое соглашение, то киевляне потеряют поляка бесплатно.