У сезоні 2023/24 Томаш Кендзьора не гратиме за Динамо. Захисник збірної Польщі вже перебуває у Греції. Найближчим часом буде оголошено про його перехід у ПАОК, повідомив журналіст Томаш Влодарчик з посиланням на Meczyki.

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Грецький клуб, кольори якого захищає Тайсон, а головним тренером є Разван Луческу, знову орендує 29-річного футболіста. Цікаво, що раніше ПАОК відмовлявся продовжувати співпрацю з Кендзьорою, а сам футболіст був приголомшений вчинком російського президента клубу, який порушив попередні домовленості.

Нещодавно "Футбол 24" повідомляв, що Динамо шукає новий клуб для Кендзьори через його високу зарплатню (850 тисяч євро на рік). Агенти футболіста пропонували свого клієнта італійському Фрозіноне, а кияни сподівалися прилаштувати його на Кіпр чи в Туреччину. У підсумку, Томаш пішов вже перевіреним шляхом.

Нагадаємо, Кендзьора перебрався в Динамо з Леха у 2017 році. Після початку повномасштабної війни повернувся в польський клуб на правах оренди. Другу половину сезону 2022/23 відіграв у складі ПАОКа (10 матчів, 1 гол). Його контракт із Динамо чинний ще рік – відповідно, якщо Томаш не підпише нову угоду, то кияни втратять поляка безкоштовно.