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Динамо отправится на сборы в составе 28-и игроков – Хацкевич не возьмет нескольких исполнителей и потенциального новичка

20:42 481 Читати українською
Динамо отправится на сборы в составе 28-и игроков – Хацкевич не возьмет нескольких исполнителей и потенциального новичка
Тренировка Динамо / Фото Александр Попов

Киевляне определились со списком футболистов, которые поедут в Австрию.

Уже завтра Динамо отправится на межсезонные сборы, которые традиционно пройдут в Австрии и продлятся до 14 июля.

Александр Хацкевич возьмет с собой 28-х игроков, информирует Dynamo.kiev.ua. Полузащитник Миккел Дуэлунд присоединится к Динамо непосредственно в Австрии, поскольку он задержался в составе молодежной сборной Дании, которая играла на чемпионате Европы U-21.

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Кроме того, белорусский тренер проигнорировал защитника Никиту Кравченко, бразильского полузащитника Сидклея и нападающего донецкого Олимпика Матара Дийе, который в последние дни находился в лагере "бело-синих" на просмотре.

Полный список игроков:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук.

Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Денис Попов, Ахмед Алибеков.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Миккел Дуэлунд, Абдул Кадири.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин.

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Теги
Межсезонные сборы Главное Никита Кравченко Никита Кравченко Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Матар Дийе Матар Дийе Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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