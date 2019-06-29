Александрия неожиданно разгромила АЗ в товарищеском матче

Команда Владимира Шарана активно готовится к сезону 2019/20 в Нидерландах.

Товарищеские матчи

АЗ Алкмаар – Александрия – 0:3

Голы: Гречишкин, 21, Довгий, 56, Ковалец, 82

Состав Александрии: Билык, потенциальный новичок, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Гречишкин, Банада, Ковалец, Ситало, Задерака, Протасов.

Бронзовый призер УПЛ уверенно разобрался с нидерландским АЗ.

В середине первого тайма Ситало вырвался на рандеву с голкипером хозяев, но был сбит. Дмитрий Гречишкин уверенно реализовал пенальти. Подопечные Шарана на этом не остановились и оформили разгром уже во втором тайме.

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Сначала Безбородько сыграл в стенку с Ковальцем, ворвался в штрафную и мягко навесил в центр. После серии заблокированных ударов мяч достался Алексею Довгому, который вколотил "круглого" в ворота.

В эндшпиле встречи тот же Безбородько выиграл верховое единоборство и скинул мяч вперед, Ковалец нашел дырку в редутах соперника, догнал мяч и в одно касание на скорости "парашютом" перебросил вратаря хозяев.