"При хороших предложениях киевский клуб готов расстаться с Де Пеной, по которому ранее было предложение из МЛС в 700 тысяч. Он пришел свободным агентом и создал для всех сюрприз тем, что оправдал свой приход. Сейчас установлена планка в 3 миллиона, при которой клуб отпустит Карлоса.

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Также клуб готов рассматривать предложения и по Цыганкову", – заявил Денисов в программе Денисов Time.

Портал Transfermarkt оценивает Де Пену в 3 млн евро, на Цыганкова стоит ценник в 24 млн.

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