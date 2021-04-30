"За хороших пропозицій київський клуб готовий попрощатися з Де Пеною, щодо якого раніше була пропозиція з МЛС у 700 тисяч. Він прийшов вільним агентом і створив для всіх сюрприз тим, що виправдав свій прихід. Зараз встановлена планка у 3 мільйони, за якої клуб відпустить Карлоса.

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Також клуб готовий розглядати пропозиції й по Циганкову", – заявив Денисов у програмі Денисов Time.

Портал Transfermarkt оцінює Де Пену у 3 млн євро, на Циганкова стоїть цінник у 24 млн.

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