31 октября на НСК Олимпийский заработал пункт вакцинации от коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо – Барселона: доступ на матч Лиги чемпионов ограничат из-за COVID-19

В течение двух дней каждый желающий может привиться на главном стадионе страны сертифицированными вакцинами CoronaVac и Comirnaty/Pfizer. В первый день работы пункта вакцинации в Олимпийском дворике прививки получили свыше 550 киевлян и гостей столицы. Учитывая большое количество желающих получить первую дозу вакцины, время работы пункта в первый день было продлено, а количество мобильных бригад, задействованных в процессе, увеличено.

Напомним, что с 1 ноября Киев перешел в "красную" зону эпидемиологической опасности. Новые ограничения будут касаться и спортивных событий, в частности, матча Динамо – Барселона на групповом этапе Лиги чемпионов.

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