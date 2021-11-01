31 жовтня на НСК Олімпійський запрацював пункт вакцинації від коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо – Барселона: доступ на матч Ліги чемпіонів обмежать через COVID-19

Упродовж двох днів кожен охочий може прищепитися на головному стадіоні країни сертифікованими вакцинами CoronaVac і Comirnaty/Pfizer. У перший день роботи пункту вакцинації в Олімпійському дворику щеплення отримали понад 550 киян і гостей столиці. З огляду на велику кількість бажаючих отримати першу дозу вакцини, час роботи пункту в перший день було продовжено, а кількість мобільних бригад медиків, задіяних у процесі, збільшено.

Нагадаємо, що з 1 листопада Київ перейшов у "червону" зону епідеміологічної небезпеки. Нові обмеження стосуватимуться і спортивних подій, зокрема, матчу Динамо – Барселона на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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