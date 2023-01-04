Война в Украине делает невозможным поддержание традиций, которые были атрибутом мирной жизни.

Ежегодной организованной встречи на могиле Валерия Лобановского в Киеве не будет. Клуб вынужден отказаться от массовых мероприятий из-за военного положения, сообщает официальный сайт Динамо.

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В день рождения легендарного тренера, 6 января, киевский клуб вместе с болельщиками чествовал память своей легенды. Обычно встреча проходила у могилы Валерия Васильевича на Байковом кладбище в Киеве и рядом с памятником у стадиона Динамо.

В то же время пресс-служба киевлян просит болельщиков в этот день почтить Лобановского в индивидуальном порядке.

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