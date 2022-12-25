Британское издание 90min уже традиционно обновило рейтинг из 50 лучших тренеров мира.

Валерий Лобановский (в центре) / Фото из открытых источников

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Валерий Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории по версии 90min.

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Легендарный коуч занял 24 место в рейтинге, разместившись между Отто Рехагелем и Беллой Гуттманом.

К слову, в топ попал еще один экс-тренер Динамо – Виктор Маслов, работавший с "бело-синими" с 1964 по 1970 годы. Виктор Александрович занял 36-ю позицию.

Возглавляет рейтинг сэр Алекс Фергюсон, далее следуют Арриго Сакки, Ринус Михелс, Хосеп Гвардиола и Джованни Трапаттони.

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