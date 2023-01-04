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Щорічної організованої зустрічі на могилі Валерія Лобановського в Києві не буде. Клуб змушений відмовитися від масових заходів через воєнний стан, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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У день народження легендарного тренера, 6 січня, київський клуб разом із уболівальниками вшановував пам'ять своєї легенди. Зазвичай зустріч відбувалася біля могили Валерія Васильовича на Байковому кладовищі в Києві та поруч з пам’ятником біля стадіону Динамо.

Натомість прес-служба киян просить уболівальників у цей день вшанувати Лобановського в індивідуальному порядку.

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